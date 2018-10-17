رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض هارمونيات نسيجية

افتتح الأستاذ الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة يرافقة السيد الأستاذ الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيد الأستاذ الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور الأستاذ الدكتور أحمد فتحى عميد الكلية والسادة الوكلاء معرض (هارمونيات نسيجية) للدكتورة هبة الشوشاني الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية وذلك يوم الأربعاء بكلية التربية النوعية.

وفى مستهل كلمته أبدى السيد الأستاذ الدكتور اشرف رحيل اعجابه بالمعرض وما يتضمنه من قطع فنية نسيجية متقنه التنفيذ مما يدل على مهنيه منفذه المعرض.

ومن جانبها قامت الدكتورة هبة الشوشانى بشرح ما يتضمنه المعرض من لوحات حيث يضم عدد 15 مشغولة نسيجية تعتمد على خيوط الخيش كمكون اساسى مضافا اليها قطع من خامات البيئة والأخشاب يتم دمجها مع بعضها لتكون لوحات فنية.