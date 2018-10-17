عمرو أديب من مذيع الثورة إلى الحكاية "بروفيل"

عمرو اديب 23 أكتوبر 1963 من مواليدالمحلة الكبرى، هو ابن السينارست عبد الحي أديب، وأخو المخرج عادل أديب والإعلامي عماد أديب،قضى "أديب" فترة طفولته وشبابه بين قصور الثقافة بالسيدة زينب والمنيرة وجاردن سيتي، وعُرف بالذكاء التحق في المراحل التعليمية الأولى بكلية «فيكتوريا» بالقاهرة وفي المرحلة الجامعية، التحق بكلية الإعلام، جامعة القاهرة.







بداية مشواره الصحفي





انضم "أديب" إلى مؤسسة "روزاليوسف"، وتقلّد بعدها منصب رئيس تحرير جريدة "البلد"شارك "أديب"في إدارة موقع "جود نيوز" الإلكتروني، وعدد آخر من المشروعات التي يمتلكها "آل أديب" في مصر شغل "أديب" منصب رئيس تحرير جريدة "العالم اليوم"، كما شارك في الإدارة التنفيذية لإذاعة "نجوم إف إم"، المملوكة لشركة "جود نيوز"،التي ترجع ملكيتها إلى عائلة أديب.





وايضا ما لا تعلمة عن عمرو اديب انه شارك في التمثيل له دور "مصطفى أمين" في فيلم كوكب الشرق الذي دار حول قصة حياة "أم كلثوم" واستعان به المخرج الأردني "محمـد عزيزية" في احدي حلقات مسلسل "قضية رأي عام".





تزوج "أديب" مرتين، الأولى من السيدة "أماني سوكا"عام 1992، ولديه منها خالد ونور، كما تزوج بعدها، وتحديدًا في عام 1999، من الإعلامية لميس الحديدي، ولديه منها ولد وحيد، نورالدين





مناصبه واعماله





شغل أديب عدة مناصب خلال مشواره الطويل، وعرف بأسلوبه المتميز، وحسه الفكاهي على الشاشة، تميزه وتألقه جعلوة يتمتع بشعبية واسعة في مصر والعالم العربي.



يُعد برنامج «القاهرة اليوم» الذي أُذيع على شبكة Osn الفضائية "أوربت" سابقا لأكثر من 20 سنة، أشهر برامج عمرو أديب على الإطلاق، والذي اعتمد على تكنيك إعلامي مُختلف، وذلك بوجود ضيوف رفقة مقدم البرنامج، اشتركوا معهُ في التقديم أيضًا، وأشهرهم عزت أبوعوف، محمد مصطفى شردي، خيري رمضان،وفي 2016، انتهت رحلة عمرو أديب مع شبكة OSN أو "أوربت" سابقا.



قدّم " عمروأديب" برنامج "أراب جوت تالنت" أيضًا، وهو برنامج اكتشاف مواهب معروف، واشتهر "اديب" فيه بجملة "فُلة شمعة منورة".



انتقل "أديب" بعد "اوربت" إلى فضائية "أون تي في" وإذاعة "نغم إف إم"، ليُقدم برنامج "كُل يوم" وهو برنامج متنوع، تحت شعار: "برنامج متنوع لأن مصر متنوعة، شوف مصر زي ما هي كده بأسلوب عمرو أديب المتميز"، وفي منتصف مايو " 2018، أعلن رحيله عن القناة ليعود ويعلن أنه في إجازة لسبتمبر.





وفي إحدى حلقات برنامج"كل يوم"، وصفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عمرو أديب وبرنامجه الجديد، قائلة: «إنتَ ميسي التوك شو، يعني اللاعب بيجيب إجوان ويرتاح، لكن إنتَ عامل (هاتريك).





بالإضافة إلي امتلاكة كافية "Quay"





اشتهر عمرو أديب بتعليقاته المتضامنة والمؤيدة دائما للإعلاميين والقضايا العامة، بجانب السياسية منها، عند توقّف برنامج "البرنامج" الذي يقدمهُ باسم يوسف، استنكر "أديب" وغرّد على حسابه على "تويتر" قائلًا: "أناضد إغلاق برنامج باسم وضد إغلاق أي برنامج حتى لو كان الشيف الشربيني، لقد شربتُ من نفس الكأس من قبل وأعرف معنى المنع من أداء عملي بالاجبار.





وما زال يستكمل الإعلامي المتميز بطريقتة الفريدة من نوعها مسيرته الاعلامية وانتقل إلي شبكة قنوات "MBC"،ليقدم "الحكاية" ليفاجيء جمهورة بانطلاقة جديدة مميزه،يناقش من خلال برنامجه كل ما يدور على الساحة المصرية وبحسه الفكاهي المميز يتابعه ملايين من الوطن العربي.