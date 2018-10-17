أبوالغيط يبحث مع سكرتير عام منظمة الأمن في أوروبا تعزيز التعاون المشترك

التقى اليوم 17 الجاري السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار مشاركته في افتتاح ورشة العمل التي تنظمها الجامعة العربية بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE في العاصمة النمساوية فيينا، بالسيد "توماس جريمينجر" سكرتير عام المنظمة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الأمين العام أكد خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين المنظمتين والنظر في ترفيع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى العلاقة المؤسسية، منوهاً في هذا الصدد بالفعاليات المشتركة التي يتم تنظيمها ومن بينها ورشة العمل الحالية، وضرورة الحفاظ على استمرارية هذه الفعاليات بما يخدم مصالح الطرفين، ومعرباً عن التطلع للاستفادة من إمكانات وخبرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تدريب كوادر الأمانة العامة ودعم قدراتها في عدد من المجالات الهامة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد "جريمينجر" حرص على أن يؤكد بدوره مدى الاهتمام الذي توليه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للارتقاء بمستوى التعاون مع الجامعة العربية، خاصة في ضوء وجود العديد من التحديات المشتركة التي ينبغي العمل على مواجهتها، وأيضاً وجود فرص متاحة لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً استعداد المنظمة لتنظيم برامج وأنشطة التدريب اللازمة لكوادر الأمانة العامة للجامعة العربية.