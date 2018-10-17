حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الزراعة بجامعة الفيوم

تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، شهد الأستاذ الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الزراعة للعام الجامعي 2018/2019 وذلك اليوم الاربعاء الموافق 17 / 10 / 2018 بقاعة الأستاذ الدكتور سعد نصار بالكلية. وبحضور الحفل الأستاذ الدكتور نيفين السواح قائم بأعمال عميد الكلية ، والاستاذ الدكتور فاروق جادالله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والاستاذة الدكتورة انصاف الفل قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدداً من أعضاء هيئة التدريس والعاملين و الطلاب .

في بداية كلمته رحب الأستاذ الدكتور خالد عطالله بالسادة الحضور والطلاب الجدد والقدامى مهنئاً بالعام الجامعى الجديد ومؤكداً على حرص الكلية على بناء خريج قادرعلى التميز وعلى المنافسة في سوق العمل و أيضاً كيفية التعامل مع الاخرين . كما أكد سيادته على ضرورة مشاركة الطلاب بأنشطة رعاية الشباب سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية مما له الأثر ايجابى فى تفاعلهم مع إدارة الكلية كما صرح سيادته انه سيتم عقد لقاء طلابى بشكل أسبوعي للاستماع لمقترحاتهم ومشاكلهم وامكانية حلها داخل الكلية.

وعبرت أ.د نيفين السواح عن تمنياتها للطلاب الجدد بدوام التفوق والنجاح بالكلية , كما أكدت أن الطلاب يجب عليهم بذل قصارى جهدهم ليعلوا من شأن الكلية و جامعة الفيوم كما حثت الطلاب على الابداع والابتكار مشيره إلى أن ادارة الكلية ستوفر كافة أشكال الدعم للطلاب فى جميع المجالات.

كما رحبت أ . د انصاف الفل بالطلاب الجدد متمنيةً لهم حياة جامعية مثمرة موجهة الطلاب بأهمية الانتظام فى حضور المحاضرات والمشاركة في الانشطة الطلابية .

وعلى هامش الحفل تم عرض فيديو توضيحى عن أنشطة الكلية والمبانى والأقسام المختلفة بكلية الزراعة , وتكريم الطلاب المتميزين في الانشطة الطلابية، وقام عدد من الطلاب بتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة .