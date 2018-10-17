ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجبلاية تستقبل وفد الفيفا لفض المنازعات

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:38 م
الجبلاية تستقبل وفد الفيفا لفض المنازعات
طباعة
محمد الصو
 

استقبل وليد العطار مدير لجنة شئون اللاعببن بالاتحاد المصري لكرة القدم، وفدًا من الاتحاد الدولي "فيفا" صباح اليوم بمقر الجبلاية، من أجل المناقشة لإنشاء لجنة فض المنازعات بين عناصر اللعبة.


وستقوم اللجنة المرسلة من الفيفا، بالتعريف للوائح وقوانين لجنة فض المنازعات، والتي سيتم إنشائها خلال المرحلة المقبل للفصل في القضايا المقدمة من الأطراف المتنازعة.


وتهدف لجنة فض المنازعات، للنظر في شكاوي أي عنصر من عناصر اللعبة سواء أندية أو مدربين أو لاعبين.

المزيد عن: كورة فض المنازعات رياضة الفيفا الجبلاية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 4:10:01 PM