الجبلاية تستقبل وفد الفيفا لفض المنازعات

استقبل وليد العطار مدير لجنة شئون اللاعببن بالاتحاد المصري لكرة القدم، وفدًا من الاتحاد الدولي "فيفا" صباح اليوم بمقر الجبلاية، من أجل المناقشة لإنشاء لجنة فض المنازعات بين عناصر اللعبة.





وستقوم اللجنة المرسلة من الفيفا، بالتعريف للوائح وقوانين لجنة فض المنازعات، والتي سيتم إنشائها خلال المرحلة المقبل للفصل في القضايا المقدمة من الأطراف المتنازعة.



