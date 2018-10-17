انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)

سقطت اليوم الأربعاء، أجزاء من شرفة عقار بشارع حسن أمين بحي المنتزة أول شرقي محافظة الإسكندرية، دون حدوث أي من الإصابات.



البداية، عندما بناءا على الإشارة الواردة بشأن سقوط أجزاء من بلكونات توجه على الفور حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول إلى العقار الكائن خلف حسن امين 27 السرايا خلف السرايا ماركت اليوم الاربعاء ويرافقه كلا من اللواء شريف ابو خيار، مساعد الفرقة ا، مأمور قسم المنتزه، مدير إدارة أشغال الطريق والاعلانات، رئيس وحدة الإزالة، مدير إدارة الرصد البيئي، وكيل وحدة الإزالة، لجنة المنشآت الايله للسقوط، لجنة إدارة المشروعات، إدارة المتابعة الميدانية، القول الأمنى.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة الأجزاء المتساقطه حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.