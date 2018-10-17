نيابة شبين القناطر تشكل لجنة هندسية لتوفير كافة المعدات لاستخراج جثث ضحايا التنقيب عن الآثار

قرر حاتم كشك مدير نيابة شبين القناطر، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة شبين القناطر والدفاع المدني، لتوفير كافة المعدات اللازمة لاستخراج جثث ضحايا التنقيب عن الآثار وتحرير مذكرة بذلك وعرضها على النيابة.



كان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى اخطارا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، بتلقية بلاغا من يعض أهالي قرية عرب الصوالحة بشبين القناطر بوقوع متوفيين إثر قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل ملك المدعو "مصطفي.أ " وانتقل الرائد محمد عبد الله السايح رئيس المباحث وتبين مصرع 3 أشخاص جراء تنقيبهم عن الآثار ولم يتم العثور عليهم حتى الآن.

