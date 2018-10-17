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نفط عمان يرتفع 1.57 دولار للبرميل اليوم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:15 م
نفط عمان يرتفع 1.57 دولار للبرميل اليوم
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نيفين سمير
 

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم ديسمبر القادم، بواقع 1.57 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم ديسمبر ارتفاع إلى 80.89 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عند 79.32 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يناير 79.84 دولار للبرميل، بارتفاع 1.42 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 78.42 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم نوفمبر 0.25%، ليصل إلى 72.1 دولار للبرميل، رابحًا 18 سنتاً للبرميل.

وصعد سعر خام برنت تسليم ديسمبر 0.38% ليصل إلى مستوى 81.72 دولار للبرميل، بمكاسب 31 سنتاً عن مستوياته السابقة.


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