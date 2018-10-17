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مفاجأة.. تعرف على مخطط الزمالك لإفساد صفقة الموسم في "الأهلي"

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:16 م
مفاجأة.. تعرف على مخطط الزمالك لإفساد صفقة الموسم في الأهلي
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الفجر الرياضي
 

 

يسعى مسئولو نادي الزمالك لضم محمود متولي مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتحويل وجهته من الأهلي للقلعة البيضاء.

 

وعلى الرغم من رفض محمود متولى، مدافع الإسماعيلى،عرض نادى الزمالك الذى تلقاه فى الساعات الماضية.

 

الا أن نادي الزمالك يخطط للموافقة على عرض الإسماعيلي لضم أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق مقابل صفقة تبادلية بضم محمود متولي ودفع مبلغ 15 مليون جنيه للدراويش، بالإضافة لإغراء اللاعب بمبلغ مادي كبير سنويا.

 

المزيد عن: يناير محمود متولي كورة رياضة الزمالك الأهلي الإسماعيلي
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