169015 طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وغادر الميناء 903 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48549 طن من البضائع العامة منها عدد 76 سيارة نقل محملة بـ 6139 طن قمح، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169015، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54005 طنا.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4150 طن يوريا و18678 طن ملح و930 طن جبس و2100 طن فوسفات و3710 طن رمل، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 510 حاوية مكافئة وحركة الوارد 267 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1410 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1485 طن خشب زان و4227 طن أبلاكاش و1463 طن حديد و1005 طن أرز و24208 طن ذرة و15757 طن قمح و5700 طن خردة.