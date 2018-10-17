كوكتيل التوت والبرتقال.. طريقة تحضيره

المقادير

- عصير البرتقال : 2 كوب (طازج)

- عصير البرتقال : 2 حبة (كبير الحجم)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة (أو بحسب الرغبة)

- روزماري : عود (عود صغير الحجم)

- التوت الأحمر : كوب

طريقة التحضير

1. في قدر على النار يوضع السكر والتوت والروزماري وعصير 2 حبة من البرتقال.





2. يقلبوا جيداً حتى يذوب السكر تماما ويُهرس التوت تماماً.





3. يُصفى الخليط في مصفاة ضيقة لإزالة بذور التوت.



