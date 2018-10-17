كوكتيل التوت والبرتقال.. طريقة تحضيره
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:10 م
المقادير
- عصير البرتقال : 2 كوب (طازج)
- عصير البرتقال : 2 حبة (كبير الحجم)
- سكر : 2 ملعقة كبيرة (أو بحسب الرغبة)
- روزماري : عود (عود صغير الحجم)
- التوت الأحمر : كوب
طريقة التحضير
1. في قدر على النار يوضع السكر والتوت والروزماري وعصير 2 حبة من البرتقال.
2. يقلبوا جيداً حتى يذوب السكر تماما ويُهرس التوت تماماً.
3. يُصفى الخليط في مصفاة ضيقة لإزالة بذور التوت.
4. يُضاف الخليط المُصفى لباقي كمية عصير البرتقال ويخلطوا جيداً ويقدموا مع الثلج.