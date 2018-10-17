ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الدفاع الروسية" تخصص مساعدات لضحايا انفجار كيرتش

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:13 م
الدفاع الروسية تخصص مساعدات لضحايا انفجار كيرتش
انفجار مدينة كيرتش
طباعة
وكالات
 

أفادت وزارة الدفاع الروسية من خلال بيان لها، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعطى توجيهاته بتخصيص قوات عسكرية ووسائل لوجيستية مختلفة لضحايا انفجار كيرتش.

 

وقالت الدفاع الروسية في بيانها " بناءا على تعليمات وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، تم تخصيص قوات عسكرية ووسائل لوجيستية لمساعدة ضحايا الانفجار في معهد كيرتش".

 

وأضاف البيان " هذا الأمر يأتي من أجل إجلاء الجرحى وتقديم المساعدة الطبية الفورية للضحايا، حيث تم إرسال 4 طائرات من نوع "إل-76" تابعة للقوات الجوية الروسية تحمل معدات ولوازم طبية مختلفة".

المزيد عن: وزارة الدفاع الروسية ضحايا انفجار كيرتش روسيا انفجار كيرتش القرم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 2:40:01 PM