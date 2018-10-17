"الدفاع الروسية" تخصص مساعدات لضحايا انفجار كيرتش

أفادت وزارة الدفاع الروسية من خلال بيان لها، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعطى توجيهاته بتخصيص قوات عسكرية ووسائل لوجيستية مختلفة لضحايا انفجار كيرتش.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها " بناءا على تعليمات وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، تم تخصيص قوات عسكرية ووسائل لوجيستية لمساعدة ضحايا الانفجار في معهد كيرتش".

وأضاف البيان " هذا الأمر يأتي من أجل إجلاء الجرحى وتقديم المساعدة الطبية الفورية للضحايا، حيث تم إرسال 4 طائرات من نوع "إل-76" تابعة للقوات الجوية الروسية تحمل معدات ولوازم طبية مختلفة".