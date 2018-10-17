الكويت تحتل المركز الـ54 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية





احتلت دولة الكويت المركزي الـ54 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية، والمركز السادس عربياً، وذلك وفق تقرير مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".





وبحسب التقرير الصادر أمس الثلاثاء، فقد تقدمت الكويت بنحو مركزين خلال العام الجاري، عن مستويات 2017.





يشار إلى أن المؤشر يقيس التنافسية العالمية في 140 دولة منها الدول الناشئة، عن طريق عدد من المؤشرات الفرعية كالصحة، والقدرة على الابتكار، وحجم السوق، والاستخدام التكنولوجي.





وأشار إلى أن الكويت احتلت المركز الأول عالمياً في استقرار الاقتصاد، والـ57 عالمياً في النظام المؤسسي، وحلت بالمرتبة الـ61 في البنية التحتية، والـ62 في استخدام التكنولوجيا.





وكشفت تقرير المؤشر إلى أن الكويت جاءت بالمركز الـ38 عالمياً في مؤشر الصحة، و82 في المهارات، بالإضافة إلى المركز الـ105 و85 في كل من الإنتاج وسوق العمل على التوالي.





وبشأن النظام المالي فقد حلت الكويت بالمركز الـ48 عالمياً، والمركز الـ54 في حجم السوق، بالإضافة إلى المركز الـ103 في القدرة على الابتكار.





وعربياً، فقد احتلت دولة الإمارات المركز الأول، وتبعتها قطر بالمركز الثاني عربياً، ثم السعودية بالمركز الثالث، وعمان، ويليهم البحرين ثم الكويت.



