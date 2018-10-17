الإسكان السعودية تقدم 11 ألف وحدة جديدة لمستفيدي "سكني" بجدة





وقّعت وزارة الإسكان السعودية اتفاقيتين مع شركتي تطوير عقاري؛ لإنشاء ما يزيد على 11 آلاف وحدة سكنية في محافظة جدة للمستفيدين من برنامج "سكني".





وقالت الإسكان في بيان لها، إنه حتى الآن تم إطلاق 60 مشروعاً، تتيح أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متنوعة، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس، بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال.





وأضافت الوزارة، أن المشروع الأول يسمى "روابي الحجاز" سيقام على أرض يملكها القطاع الخاص، ويبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 9.5 ألف وحدة سكنية.





وتابعت: "ويضم المشروع الثاني "إسكان جدة المطار" الذي يقام على أرض الوزارة، على 2.2 ألف وحدة سكنية، ليبلغ إجمالي الوحدات السكنية 11.71 ألف وحدة، من نوع شقة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة"،





وبأسعار تتراوح بين 342 ألف وحتى 681 ألف ريال، فيما تصل مساحات الوحدات السكنية إلى 252 متر مربع".





وأوضحت الإسكان، أن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين لتوفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، مع تقديم كافة الضمانات للمستفيدين.





وسيتم تنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للمستفيدين خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام كحد أقصى.



