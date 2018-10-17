البطاطس المناسبة للقلي.. تعرفي عليها
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:06 م
تعرفي في السطور التالية على نوع البطاطس الصالح للقلي واستعمليه لتحصلي على أشهى شرائح مقلية مقرمشة.
عندما يكون لون البطاطس مائلاً الى الأبيض أو فاتحاً يشير ذلك الى احتوائه على نسبة عالية من النشاء، الأمر الذي يجعلها طرية عند الطهي وغير ملائمة للقلي لأنها تتشرب الكثير من الزيت. يفضل استخدام هذا النوع عند سلق البطاطس أو تحضير البوريه لأنه سهل التفتت وقوامه طري.
لتحصلي إذا على شرائح بطاطس مقرمشة اختاري ذات اللون الداكن التي تحتوي على نسبة من المواد السكرية التي تساعد على قليها دون التسبب باحتراقها بل تعطيها طبقة خارجية مقرمشة وتسمح بنضوجها من الداخل.
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