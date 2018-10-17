ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بمستهل جلسة اليوم





ارتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من صعود أسهم عدة قطاعات وخاصة الخدمات المالية والاتصالات.





وسجل المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً بنحو 0.34% في تمام الساعة 9:25 صباح اليوم بتوقيت الكويت، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.16% و0.44% على الترتيب.





وتصدر قطاع الخدمات المالية الارتفاعات في تلك الأثناء بنحو 1.6%، يليه الاتصالات بنسبة 0.82%، فيما جاء قطاع العقارات متراجعاً بمفرده بواقع 0.04%.





وجاء سهم "وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة مُرتفعاً بنحو 9.5%، فيما تصدر سهم "الوطنية القابضة" القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 7.7%.





وبلغ حجم تداولات البورصة حتى الآن 9.9 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 820 صفقة، حققت سيولة بقيمة 2.81 مليون دينار.





وتصدر سهم "زين" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 3.66 مليون سهم بقيمة 1.63 مليون دينار، ليرتفع السهم خلال الفترة بحوالي 1.14%.







