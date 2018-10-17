المؤشر السعودي يصعد 0.15% بمستهل التعاملات





سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي مكاسب طفيفة بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء، في ظل ارتفاع غالبية القطاعات، التي تغلبت على خسائر قطاعي البنوك والاتصالات، واستقر مؤشر السوق الموازي- نمو دون تغيير.





وصعد "تاسي" بنسبة 0.15% بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، مضيفا 11.14 نقطة لرصيده، رفعته لمستوى 7677.94 نقطة.





وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 553.18 مليون ريال، بالتداول على 29.43 مليون سهم، تمت بتنفيذ 18.12 ألف صفقة.





وغلب اللون الأخضر على قطاعات السوق، بصدارة "إنتاج الأغذية" الذي صعد بنسبة 2.4%، تلاه "تجزئة الأغذية" بنحو 2.2%، وصعد "المواد الأساسية" بـ 0.4%.





وفي المقابل، تراجعت 3 قطاعات، تصدرها "البنوك" بنسبة 0.7%؛ بضغط من أداء سهم "الأهلي" متصدر خسائر الأسهم بـ 2.1%، كما هبط "الاتصالات" بـ 0.5%، و"الخدمات الاستثمارية والتمويلية" بـ 0.05%.





وتصدر سهما "صادرات" وأمانة للتأمين" مكاسب 127 سهما في تلك اللحظات بنسبة 9.97%، و7.97% على التوالي.





وعلى مستوى السوق الموازي- نمو، فقد استقر عند مستوى 2313.55 نقطة في هذه الأثناء، في ظل استقرار جميع الأسهم.





وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي، جلسة أمس الثلاثاء، باللون الأخضر، بعد أن عدل أوضاعه بنهاية الجلسة، بدعم مباشر من قطاعاته الكبرى، ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، وتراجع "الموازي" بشكل ملحوظ.







