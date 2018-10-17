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تجديد حبس شابين بتهمة سرقة حساب فتاة ومعلمة على "فيس بوك" لابتزازهما بالشرقية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:06 م
تجديد حبس شابين بتهمة سرقة حساب فتاة ومعلمة على فيس بوك لابتزازهما بالشرقية
صورة أرشيفية
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سمر السيد -إسلام علي
 
أصدرت نيابتي أبو حماد وبلبيس بالشرقية قرارين بحبس شابين بتهمة سرقة حساب فتاة ومعلمة على " فيس بوك" وابتزازهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا فرع الدلتا وضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد من ضبط " إسلام ع ا م " 28 عاما لاتهامه بسرقة حساب فتاة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" وابتزازها. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 113 إداري مركز شرطة أبو حماد.

كما ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا فرع الدلتا وضباط مباحث مركز شرطة بلبيس القبض على " تامر ا ا" 32 عاما لقيامة بسرقة حساب معلمة والاحتفاظ بصورها وابتزازها لطلب مبلغ مالي لعدم نشر الصور على مواقع التواصل بطريقة " مخلة". وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9286 إداري مركز شرطة بلبيس.

وأخطرت نيابتي أبو حماد وبلبيس لتولي التحقيق وقررت تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق.
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