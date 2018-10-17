بورصة البحرين تصعد 0.27% بمستهل جلسة اليوم





ارتفع مؤشر بورصة البحرين في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، بدعم من الاستثمار وتحديداً سهم انفستكورب.





وبحلول الساعة 11 صباحاً بتوقيت البحرين، صعد المؤشر العام 0.27% إلى مستوى 1311.82 نقطة، رابحاً 0.18 نقطة.





وارتفع الموشر العام مدعوماً بصعود قطاع الاستثمار ليكون هو الوحيد الصاعد في تلك الأثناء بنسبة 0.27% ، مدفوعاً بصعود سهم انفستكورب بنحو 2.13%.





وسجل انفستكورب سعر 9.4 دينار بحريني، من خلال تنفيذ 3 صفقات علي نحو 11.25 ألف سهم، بقيمة 107.25 ألف دينار.





وعلى الجانب الآخر، انخفض قطاع الفنادق والسياحة 3.21%، بضغط من تراجع فنادق الخليج 4.76%.





كما هبط سهم استيراد الاستثمارية 2.78%.





وعلى مستوى التداولات في تلك الأثناء، بلغت الكميات 1.64 مليون سهم، بسيولة 540.91 ألف دينار، من خلال تنفيذ 28 صفقة.











