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بورصة البحرين تصعد 0.27% بمستهل جلسة اليوم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:06 م
بورصة البحرين تصعد 0.27% بمستهل جلسة اليوم
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نيفين سمير
 

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في مستهل جلسة  اليوم الأربعاء، بدعم من الاستثمار وتحديداً سهم انفستكورب.

وبحلول الساعة 11 صباحاً بتوقيت البحرين، صعد المؤشر العام 0.27% إلى مستوى 1311.82 نقطة، رابحاً 0.18 نقطة.

وارتفع الموشر العام مدعوماً بصعود قطاع الاستثمار ليكون هو الوحيد الصاعد في تلك الأثناء بنسبة 0.27% ، مدفوعاً بصعود سهم انفستكورب بنحو 2.13%.

وسجل انفستكورب سعر 9.4 دينار بحريني، من خلال تنفيذ 3 صفقات علي نحو 11.25 ألف سهم، بقيمة 107.25 ألف دينار.

وعلى الجانب الآخر، انخفض قطاع الفنادق والسياحة 3.21%، بضغط من تراجع فنادق الخليج 4.76%.

كما هبط سهم استيراد الاستثمارية 2.78%.

وعلى مستوى التداولات في تلك الأثناء، بلغت الكميات 1.64 مليون سهم، بسيولة 540.91 ألف دينار، من خلال تنفيذ 28 صفقة.



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