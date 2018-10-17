إعلان تفاصيل الدورة الـ ٢٧ لمهرجان الموسيقى العربية فى مؤتمر صحفي بالأوبرا





ويأتي ذلك بحضور اعضاء اللجنه التحضرية الموسيقار حلمي بكر ، الموسيقار الدكتور جمال سلامه، الدكتور حسن شرارة ، الدكتور رضا رجب، الاعلامي امجد مصطفي ، الفنان امجد العطافى، الفنان ماجد سرور، الملحن محمد رحيم ، الشاعر هانى عبد الكريم حسن عفيفى ، الدكتوره رشا طموم من اللجنه العلمبة والفنانه جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر . يحضر المؤتمر لفيفا من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمراً صحفياً في السادسة مساء الإثنين ٢٢ أكتوبر بالمستوي الأول للمسرح الكبير للاعلان عن تفاصيل الدورة الـ ٢٧ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه التى تقام فى الفترة من 1 حتى١٢ نوفمبر المقبل.