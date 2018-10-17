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المصري يزاحم الزمالك على "عامر عامر"

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:59 م
المصري يزاحم الزمالك على عامر عامر
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هاني عصام
 

تلقى عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي عرضًا من نادي المصري البورسعيدي للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.


ويضع مسئولو الزمالك، عامر عامر ضمن أولوياتهم في ميركاتو الشتاء وخرج اللاعب في تصريحات تليفزيونية مؤخرًا يؤكد اقترابه من الإنضمام إلى الأبيض.


ودخل التوأم في المفاوضات بقوة مع عامر عامر وسط حاجة الفريق البورسعيدي للتدعيم في مركز حراسة المرمى، واعتمدوا على سلاح النتائج الأخيرة للفريق البورسعيدي كوسيلة لإقناع اللاعب بالإنضمام للمصري ورغبتهم في حصد البطولات مع الفريق البورسعيدي.

المزيد عن: كورة عامر عامر رياضة المصري الإنتاج الحربي
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