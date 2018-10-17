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"شعيتو": العلاقة بين مصر وروسيا قديمة وتصاعدية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:00 م
شعيتو: العلاقة بين مصر وروسيا قديمة وتصاعدية
صورة أرشيفية
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ندى محمد
 
قال مسلم شعيتو، مدير المركز الثقافي العربي الروسي، إن طبيعة العلاقات بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، ودية، وهو ما ظهر جليا خلال الجولة على الأقدام في سوتشي بالأمس، متابعا أن الرئيسين يتبادلا الزيارات منذ فترة طويلة مما يعكس الصداقة القوية بينهما.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن العلاقة قديمة تصاعدية ويدعمها الزيارات المتبادلة ومنها زيارة بوتين لمصر والبدء في تفعيل العمل على محطة الضبعة النووية، مشيرا إلى أن بوتين أعلن للإعلام أن مصر دولة صديقة وهامة للشعب الروسي.

كما تابع أن روسيا تراهن كثيرا على مصر لما لها من إمكانيات تجعلها ذات أهمية كبيرة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى دورها في أفريقيا.

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