"شعيتو": العلاقة بين مصر وروسيا قديمة وتصاعدية



كما تابع أن روسيا تراهن كثيرا على مصر لما لها من إمكانيات تجعلها ذات أهمية كبيرة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى دورها في أفريقيا.



وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن العلاقة قديمة تصاعدية ويدعمها الزيارات المتبادلة ومنها زيارة بوتين لمصر والبدء في تفعيل العمل على محطة الضبعة النووية، مشيرا إلى أن بوتين أعلن للإعلام أن مصر دولة صديقة وهامة للشعب الروسي.