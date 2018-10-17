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14 نوفمبر.. الحكم على المتهمين بقتل والد "طفل البامبرز" بالمطرية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:54 م
14 نوفمبر.. الحكم على المتهمين بقتل والد طفل البامبرز بالمطرية
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الحكم على المتهمين بقتل والد الطفل حمزة "طفل البامبرز" لجلسة 14 نوفمبر.


وكشف قرار الإحالة أن المتهمين الـ5 اتفقوا فيما بينهم على الاعتداء على والد الطفل؛ لإجباره على التنازل عن قضية الإعتداء الجنسي على ابنه، وأنهم أعدوا أسلحة بيضاء وتوجهوا يوم تنفيذ الجريمة عقب صلاة المغرب إلى منزله، ووجهوا له سيل من السباب والشتائم لاستفزازه.

 

وتابع أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 831 سنة 2018 جنايات المطرية، أن المتهمين طلبوا من المجني عليه النزول لهم في الشارع قائلين له:" انزلنا راجل لراجل"، وما أن نزل إليهم لتهدئة الأمور، فوجئ بهم ينهالون عليه طعنًا وضربًا قاصدين إزهاق روحه وقتلوه أمام الأهالي في الشارع الذي شهد الواقعة.


وأضاف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، أن كلا من المتهم الثالث إلى الخامس بالتواجد في مكان الواقعة، بقصد شد أزر المتهم ومنع أي شخص يحاول إغاثة القتيل دون الاعتداء عليه.
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