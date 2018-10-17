قنوات اقرأ تشارك بوفد رفيع المستوى في معرض "جيتكس للتقنية" ٢٠١٨ بدبي





تشارك قنوات اقرأ الفضائية بوفد رفيع المستوى من طاقهما الفني والإعلامي والاداري في أسبوع جيتكس للتقنية 2018 والمقام في دبي، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، لوضع ملامح الاتجاه العام لمستقبل التقنية في المنطقة وخارجها. ويحظى المعرض بشهرة كبيرة بين المتخصصين الرقميين، وعشاق تقنية المعلومات ورواد التقنية والمستقبليين ورؤساء الشركات على حد سواء.





وقد حرصت قنوات اقرأ على مواكبة أهم الاحداث والمعارض العالمية والتي تعزز خبرة العاملين فيها وتدعم المحتوى الاعلامي بكل ما هو جديد ومفيد للمشاهد في شتى بقاع





وفد اقرأ يضم الإعلامي محمد الجعبري مدير إدارة التخطيط البرامجي في قناة اقرأ الفضائية والمهندس نزيه نعمان مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة اقرأ والاستاذ محمد جبر رئيس قسم السوشال ميديا وعدد من الموظفين بين فني واعلامي ومتخصصين في السوشال ميديا.



