"نورا تحلم" فيلم تونسي جديد لـ هند صبري

تبدأ النجمة هند صبري، تصوير أول مشاهد فيلمها التونسي الجديد، والذي يحمل اسما مؤقتا "نورا تحلم"، يوم 21 أكتوبر الحالى.





الفيلم من تأليف وإخراج هند بو جمعة، ومن إنتاج شركة "بروباجندا"، عماد مرزوق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم التونسيين، هم لطفي العبدلي، وحكيم بن مسعود، وإيمان الشريف.





وتلعب فيه النجمة التونسية، شخصية نورا، وهو مستوحى من قصة حقيقية، حيث تنتمي نورا للطبقة الكادحة في تونس، ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها، وكيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.





وعبرت هند، عن سعادتها بالعودة للسينما التونسية التي شهدت بدايتها، مشيرة إلى أن تعاونها مع مخرجة شابة يؤكد واجبها ودورها تجاه سينما بلادها ودعم المواهب الشابة في كل المجالات، بالإضافة إلى تجسيدها شخصية امرأة تمثل قطاعًا كبيرًا من سيدات تونس اللائي تحملن مسئولية أسرهن نتيجة لغياب الزوج لأسباب مختلفة.





يذكر أن آخر أعمال هند التونسية كان فيلم "زهرة حلب" الذي افتتح فعاليات "أيام قرطاج السينمائية" عام 2016 مع المخرج الكبير رضا الباهي.