الزمالك يدفع الأهلي لحسم صفقة نارية في يناير

يكثف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مفاوضاته مع نادي وادي دجلة من أجل التعاقد مع محمد محمود صانع ألعاب الفريق لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.









وبادر الأهلي بسرعة إنهاء الصفقة مع نادي وادي دجلة، بعد تردد أنباء خلال الساعات الماضية عن اهتمام الزمالك بضم اللاعب، مما دفع الأحمر لتكثيف المفاوضات تجنباً لارتفاع سعر الصفقة.









ويدرس الأهلي تقديم عرضاً بقيمة 10 ملايين جنيه، للتعاقد مع اللاعب بجانب إعارة واحد من الثنائي عمرو بركات أو كريم نيدفيد لنادي وادي دجلة.



