قائد المركبة الفضائية الروسية "سويوز" يعلن الاستعداد لمواصلة رحلات الفضاء

أعل قائد مركبة الفضاء "سويوز إم إس-10"، أليكسي أوفتشينين، اليوم الأربعاء، أن طاقم المركبة على استعداد لمواصلة رحلات أخرى إلى الفضاء.

وقال أوفتشينين خلال مؤتمر صحفي في مركز تدريب رواد الفضاء: "حالة الطاقم جيدة. والطاقم على استعداد لمواصلة رحلات الفضاء".

وشهد يوم الخميس الماضي، الكارثة الأولى في تاريخ الرحلات الفضائية المأهولة في روسيا الحديثة، إذ لم يتمكن الصاروخ الناقل "سويوز-إف.غي" من إيصال مركبة "سويوز — إم.إس — 10" الفضائية إلى مدارها وهي تحمل على متنها طاقما جديدا إلى المحطة الفضائية الدولية.

إلا أن رائدي الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هايغ، تمكنا من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية. وكانت هذه رحلة الطوارئ هي الثانية في حياة أوفتشينيكوف المهنية، الذي أمضى 172 يوما في الفضاء في عام 2016، أما رجل الفضاء الأمريكي، فكانت رحلته التي لم تتم إلى الفضاء الأولى من نوعها.