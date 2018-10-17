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روسيا تستأنف إطلاق صواريخ سويوز هذا الشهر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:36 م
روسيا تستأنف إطلاق صواريخ سويوز هذا الشهر
إطلاق صواريخ سويوز
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وكالات
 

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر فى قطاع الفضاء قوله اليوم الأربعاء إن إطلاق أول صاروخ سويوز بعد الخلل الذى أصاب صاروخا من هذا النوع الأسبوع الماضى تقرر فى الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر، وإنه سيحمل قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء.

 

 واضطر رائدا الفضاء الروسى ألكسى أوفتشينين والأمريكى نيك هيج للهبوط اضطراريا من المركبة يوم 11 أكتوبر بسبب خلل فى أحد صواريخ الدفع أثناء رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

 

المزيد عن: قطاع الفضاء صاروخ سويوز روسيا إطلاق صواريخ سويوز
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