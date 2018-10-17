حبس شاب هدد حبيبته بنشر صور فاضحة بالشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس شاب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بابتزاز مُدرسة من القاهرة، وتهديدها بنشر صور عارية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وتلقى قسم الإدارة العامة لمكافحة جرائم التكنولوجيا، بلاغًا من "د.ف" مُدرسة، مُقيمة بمحافظة القاهرة،تتهم فيه أحد الأشخاص بابتزازها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتحصل منها على 67 ألف جنيه، بعد تهديدها بدفع 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر صور فاضحة لها، وذلك بعدما كانت تربطهما علاقة عاطفيه لكنها انتهت، فقام بتهديدها بصور كانت بحوزته.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "تامر.ال" مُقيم بدائرة مركز بلبيس، وتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9268 إداري بلبيس لسنة 2018.