مجلس محامين 6 أكتوبر يلتقي مدير أمن الجيزة لبحث سبل التعاون

التقى مجلس نقابة محامين جنوب الجيزه "6 اكتوبر، اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وقيادات مديرية الأمن، وذلك لبحث سبل التعاون وتذليل كافة العقبات التي تواجه المحامين أثناء عملهم في أقسام الشرطة.



وقال ضيف الله الطيب، عضو مجلس نقابة محامين الجيزة، إن من أهم المشكلات التي تم طرحها أثناء اللقاء تنفيذ الأحكام، حيث أبدى مدير أمن الجيزة اهتمامه وقيادات مديرية الأمن بتنفيذ جميعها وعلى وجه السرعة، وأن يكون التعامل مباشرة مع مأمور القسم.



كما تناول اللقاء عرض بعض العراقيل التي تواجه المحامين في بعض الأقسام ومنها "الهرم والعياط والطالبية وبولاق"، والتي وعد مدير الأمن بحلها علي الفور والتنبيه على مأموري الأقسام بالتعاون مع المحامين.



حضر اللقاء عماد عويان، ونادي زعفان، وناصر ماهر، ومحمد الفخراني، وهاني العوضي، وطه راشد، وضيف الله الطيب، أعضاء نقابة جنوب الجيزة الفرعية.

