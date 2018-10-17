تحرير 29 محضر مخالف بقرية بني محمد سلطان بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 29 محضر مخالف بقرية بني محمد سلطان منها محضرين بناء بدون ترخيص و7 محاضر إشغال للطريق العام و20 محضر نظافة، وذلك خلال حملة مكبرة للازالات والإشغالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية من اجل الحفاظ على رقعة الاراضى وحرم الطريق العام.





قال محمد سيد رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الاراضى حيث تم إزالة 29 حالة تعدى على ارض زراعية وارض ائتمان زراعي بمساحة 11 قيراط و21 سهم بقريتي المطاهرة البحرية والحواصلية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة لحالات التعدي على الاراضى والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.



وفى إطار متابعة الحالة العامة للنظافة، نفذت الوحدة المحلية اعمال رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع بمداخل قرى (ماقوسة – عكاكا –بني مهدى – العوام – ابو تلاوى طريق المحولات – امام الجمعية الزراعية– ريده –ابو قرين – طريق التل ) ونقلها للمقالب العمومية من اجل خلق بيئة نظيفة جميلة خالية من التلوث.