توزيع 25 جهاز عروسة لفتيات مقبلات على الزواج بالأقصر (صور)

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، احتفالية، لتوزيع 25 جهاز عروسة مقدمين من جمعية البر والتقوى بدمياط.



وحضر الحفل الذي أقيم بمكتبة مصر العامة، اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائبًا عن محافظ الأقصر، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد حسين بغدادي مدير ادارة المكتب الفني بالمديرية، ومحمد عباس مدير المكتبة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء جمعية البر والتقوى بدمياط، والأسر المستفيدة.



وشهد الحفل توزيع 25 جهاز عروسة على فتيات مقبلات على الزواج، من مختلف قرى ومراكز الأقصر، و500 كرتونة وشنطة مواد غذائية وبطاطين على الفقراء والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من السيدات بالمحافظة مقدمة من جمعية البر والتقوى بدمياط.