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توقيف نائب رئيس وزراء القرم في موسكو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:31 م
توقيف نائب رئيس وزراء القرم في موسكو
نائب رئيس وزراء القرم
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وكالات
 

أعلن في موسكو عن توقيف نائب رئيس وزراء جمهورية القرم الروسية فيتالي ناكلوبين، في إطار التحقيق مع عدد من المسؤولين وإدارات بعض المؤسسات في الجمهورية.

 

وقال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف: "أوقف رجال الأمن في موسكو نائب رئيس وزراء القرم فيتالي ناكلوبين، وذلك في إطار التحقيق ضد بعض المسؤولين وعدة مؤسسات".

 

وذكر رئيس الجمهورية في صفحته على فيسبوك، أن التحقيق بالفساد يجري مع أعضاء في اللجنة الحكومية لشؤون طرق السيارات ومؤسسة الطاقة "القرم إينيرغو"، ومؤسسة شبكة الغاز في القرم.

 

وأشار إلى أن السلطات تقدم كل المساعدة اللازمة للهيئات الأمنية ذات العلاقة، وكل الوثائق والمعلومات المطلوبة. وقال: "يهمنا كشف الحقيقة".

 

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