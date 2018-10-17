وفاة طالب وإصابة أخر أثناء عبورهم سكك حديد "سيدي جابر" بالإسكندرية

توفي طالب وأُصيب أخر جراء حادث تصادم مع قطار "القاهرة - الإسكندرية"، وذلك أثناء عبورهم السكة الحديد في مكان غير مخصص لذلك، بالقرب من محطة سيدي جابر بالإسكندرية.



البدابة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر باصطدام قطار بشخصين بمحطة قطار سكة حديد سيدي جابر وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير قطار المتجه من الإسكندرية إلي القاهرة ودخوله المحطة المشار إليها إصطدم بكل من "م خ م 18 سنة" طالب، مقيم مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ، "ع ع ا 24 سنة" عامل مقيم بذات العنوان حال عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما أدي لوفاة الأول وإصابة الثاني باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضي بالركبة اليمني والأذن اليسرى "لا يمكن إستجوابه".



وبسؤال شقيق والد المتوفي "ع ع ا 50 سنة" سائق مقيم شارع قنال المحمودية دائرة قسم شرطة ثان الرمل أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة نجل شقيقه وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة الإسعاف والمصاب للمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج وتحرر محضر إداري قسم سيدي جابر.

