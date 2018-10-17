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"محامين جنوب المنصورة" تبحث سبل التعاون مع رئيس محكمة جنح ونيابة قسم أول

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:31 م
محامين جنوب المنصورة تبحث سبل التعاون مع رئيس محكمة جنح ونيابة قسم أول
صورة أرشيفية
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منى صموئيل
 
التقى مجلس نقابة محامين جنوب المنصورة الفرعية، رئيس محكمة جنح مستأنف أول وثان المنصورة، وذلك لبحث سبل التعاون بين النقابة والمحكمة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المحامين أثناء تأدية أعمالهم.

وقال حاتم شوقي عيطة، وكيل نقابة محامين جنوب المنصورة الفرعية، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على أنه في حالة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إحضار شهادة من المحضرين تفيد بعدم إعلان المتهم بالحكم خلال سريان مدة الانقضاء، وستقوم المحكمة بضم شهادة التنفيذ من تلقاء نفسها.

وأضاف عيطة، أن رئيس المحكمة أكد أنه ليس لدى المحكمة مانع من الاستماع الى جميع المرافعات من المحامين، ولكن بالجلسة العلنية، أما في حالة ما إذا كانت المرافعة تستغرق وقتا طويلا فليس لدى المحكمة مانع من تمكين المحامين من المرافعة، ولكن في نهاية الجلسة بغرفة المداولة.

ونوه إلى أنه على المحامين إبداء رغبتهم في بداية المرافعة بتمكينهم من المرافعة آخر الجلسة حتى لايكون اعتراض المحكمة على الإطالة مصادرة لحق الدفاع، وعدم الترافع حتى لا تعتبره المحكمة قد ترافع فى الجلسة العلنية وترفض مرافعته آخر الجلسة.

وفي السياق نفسه، التقى مجلس نقابة محامين جنوب المنصورة، رئيس نيابة قسم أول المنصورة، لبحث سبل التعاون ووضع آلية العمل خلال العام القضائي الجديد، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المحامين أثناء تأدية أعمالهم.

وقال وكيل نقابة محامين جنوب المنصورة الفرعية، إن رئيس النيابة أبدى موافقته واستعداده التام للعمل والتعاون لإزالة العقبات التى تصادف المحامين أثناء تأدية عملهم، والتواصل الدائم مع النقابة الفرعية.
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