نجم ليفربول يستشهد بـ"محمد صلاح" للدفاع عن هاري كين

حرص مدافع ليفربول الإنجليزي ديان لوفرين، على الدفاع عن مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، والذي وجهت له انتقادات بسبب تراجع مستواه، في الفترة الأخيرة.









وقال لوفرين في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: " لا يمكنكم الحكم عليه الآن، هنالك الكثير من اللاعبين بعيدين عن مستواهم بسبب الإرهاق في كأس العالم".









وتابع: " لا أعلم الجميع يعاني حتى محمد صلاح، فبطولة كأس العالم تأخذ الكثير منك على المستوى البدني، في النهاية الجميع سيعود لأفضل مستوياتهم لكن ذلك سيحتاج للوقت ".



