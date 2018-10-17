محافظ المنيا يناقش مع رئيس الجامعة الاستعدادات للمؤتمر الدولي لكلية السياحة (صور)

عقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اجتماعا مع الدكتور محمد جلال القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا تحت عنوان " مصر كمقصد سياحي تنافسي في عالم متغير " والمقام في الفترة من 24 حتى 26 أكتوبر 2018.



حضر الاجتماع محمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة، ودكتور ثروت الازهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة، ودكتورة سماح عبدالرحمن عميد كلية السياحة والفنادق وعدد من مديري الفنادق السياحية بالمحافظة.



استعرض المحافظ دور المحافظة في التنسيق للمؤتمر، بالتعاون مع جامعة المنيا، كما استمع إلى محاور وأهداف المؤتمر، وأوضح أن المؤتمر سيكون فرصة للترويج للمحافظة سياحيا، خاصة وأن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات والتي تؤهلها أن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية.



من جانبه أوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى الترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي في ظل التنافس الدولي بين المقاصد السياحية المختلفة، وتطبيق مفهوم الجودة الشاملة في مجال السياحة والضيافة، إضافة إلى جذب الانتباه إلى محورية تأهيل البنية الأساسية للمناطق الأثرية والسياحية في مصر لذوى الاحتياجات الخاصة، وتعظيم الاستفادة من التسويق الإلكتروني على مستوى الشركات والأفراد.