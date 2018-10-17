إصابة قهوجي بجرح إثر تعدي عاطل عليه بسلاح أبيض بشبرا الخيمة



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم وتم التحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 20754 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.



أصيب قهوجي بجرح نافذ من الجانب الأيسر، إثر تعدى عاطل عليه بسلاح ابيض لرفضه دفع مبلغ مالي نظير فرض سيطرة، تم نقل المصاب للمستشفى والتحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموائيل عطاالله مأمورقسم شرطة أول شبرا الخيمة، بتلقيه إخطارا من مستشفى النيل للتأمين الصحى، بوصول المدعو "محمد. ز. س " 24 سنه، صاحب مقهى، مصاب بجرح نافذ بالجانب الايسر.على الفور إنتقل الرائد أحمد عصر رئيس مباحث القسم.. وبسؤال المصاب، اتهم المدعو "هانى. ش" وشهرته " هانى شعره " 35 سنه، عاطل، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض " سكين " محدثًا إصابته المشار اليها.لمطالبته للمجنى عليه بدفع مبلغ مالى بغرض فرض سيطرته عليه ولدى رفضه تعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته.