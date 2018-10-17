لاعب برشلونة يهاجم مارادونا بسبب ميسي

قال كارليس ألينيا، لاعب وسط برشلونة، أنَّ الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، لم يكن على حق، عندما شكك في المهارات القيادية لزميله ليونيل ميسي.

وأكد ألينيا، صاحب الـ20 عامًا، أنه "يجب علينا إظهار مزيد من الاحترام لأفضل لاعب على مر العصور"، في إشارة إلى "البرغوث".





ووجه ألينيا، في احتفال أقامه الاتحاد الكتالوني لكرة القدم أمس الثلاثاء، انتقادات حادة لمارادونا، الذي انتقد ميسي على شبكة "فوكس سبورتس" الرياضية.





وتابع "لقد كان دييجو أيضًا واحدًا من أفضل اللاعبين، لذا يجب عليه أن يتحكم بعض الشيء في كلماته، ليس لشيء، سوى أن ميسي يعد نموذجيًا في كل شيء، ويجب أن يقرأ قليلاً عنه".





وواصل "بالنسبة لي وبالنسبة للجميع هو الأفضل في التاريخ، وبالنسبة للفريق هو القائد".





وبسؤاله عن مستقبل المدير الفني للفريق الكتالوني، إرنستو فالفيردي، أبدى قناعته باستمراره مع الفريق، قائلاً "سيستمر لأنَّ الأمور تسير على ما يرام، وهذا الموسم واعد؛ ونحن نمر بأوقات جيدة، ونأمل أن يستمر".





كان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية قد شن هجوما عنيفا على مواطنه ليونيل ميسي، معتبرا أنه لا يصلح لأن يكون قائدا، ودعا إلى عدم "تعظيمه" أكثر من ذلك.