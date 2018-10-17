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نصائح ذهبية للحفاظ على بطاريات "باور بانك"

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:24 م
نصائح ذهبية للحفاظ على بطاريات باور بانك
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 

تقدم مجلة "بي سي فيلت" الألمانية، بعض النصائح والإرشادات من أجل الحفاظ على سعة البطاريات الإضافية "باور بانك"، والاحتفاظ بحالتها المثالية لأطول فترة ممكنة.

وأوضحت المجلة، أنه يجب الحفاظ على حالة شحن البطارية الإضافية في نسبة تُراوِح بين 30 و70%. وإذا زادت حالة الشحن عن 70% فعندئذٍ لا يصح مواصلة شحن البطارية، بل يجب خفض نسبة الشحن أولًا.

وإذا انخفضت نسبة شحن البطارية عن 30%؛ ففي هذه الحالة يجب شحن البطارية لفترة أطول وبدرجة كافية، بدلًا من شحنها لفترات قصيرة فقط؛ بالإضافة إلى أنه يجب تفريغ شحنة البطارية بالكامل لمرة واحدة في الشهر، وبعد ذلك ينبغي إعادة شحنها تمامًا؛ وذلك من أجل الحفاظ على إلكترونيات الشحن.

ولا يجوز تعريض البطارية الإضافية "باور بانك" للسخونة، بمعنى درجات الحرارة التي تزيد عن 40 درجة مئوية، أو البرودة الشديدة، عندما تنخفض درجة الحرارة عن -10 درجة مئوية.

وعند انتهاء عملية الشحن يجب فصل القابس من شبكة التيار الكهربائي، ولا يصح أن يظل كابل الشحن موصلًا بمصدر التيار. 

كما ينبغي للمستخدم مراعاة جودة البطاريات عند شراء باور بانك جديدة؛ نظرًا إلى أن الموديلات الفائقة الجودة تحمي الجهاز والبطارية من التعرض للأضرار.

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