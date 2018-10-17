تصادم سيارة واحتجاز قائدتها أسفل ترام الرمل بالإسكندرية (فيديو)

حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على المشاهد الأولى في واقعة تصادم سيارة بعامود شبكة ترام محطة الشبان المسلمين بمنطقة الشاطبي، مما أدى إلى إحتجاز قائدة السيارة داخل سيارتها أسفل الترام.



ويرصد الفيديو محاولة الأهالي برفقة رجال الحماية المدنية إستخراج السيدة عقب إنقاذ أخرى كانت برفقتها، فيما يظهر تكدس كبير لحركة السيارات وتوقف حركة عبور الترام جراء الحادث.



من جانبه أصدر حي وسط بيان مقتضب، بشأن أخر التطورات في الحادث، حيث أكد أن السيدة لأزالت عالقة حتى اللحظة وسط محاولات جارية لإستخراجها.