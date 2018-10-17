قمة "مصرية- روسية".. أجندة "السيسي" في سوتشي اليوم



يعقد في منتجع سوتشي الروسي، اليوم الأربعاء، القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.



واستقبل بوتين أمس في مدينة سوتشي الروسية، الرئيس السيسي فور وصوله، وأقام له مأدبة عشاء تكريما له. وكان الرئيس الروسي استبق لقاءه مع الرئيس السيسي، لتوجيه تعليمات بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي على أعلى المستويات مع مصر.



ووقع الرئيس الروسي مرسوما بهذا الشأن نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين، وينص على قبول مقترحات وزارة الخارجية الروسية المتوافق عليها مع أجهزة السلطة التنفيذية الروسية الفيدرالية المعنية بشأن توقيع اتفاقية بين روسيا ومصر حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.





تعزيز العلاقات بين البلدين



ومن المقرر أن يشهد اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين، وتنمية العلاقات الإستراتيجية مع روسيا في جميع المجالات والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية مع روسيا، خلال الفترة الأخيرة، ومجمل التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، وتطوير التعاون والكفاح المشترك ضد الإرهاب واستعادة الرحلات الجوية.





كما يشهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين، وأن روسيا تقدر دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وأهمية تدعيم العلاقات الثنائية وتكثيف الزيارات المتبادلة بالنظر إلى ما سيساهم به ذلك في تعزيز أواصر الصداقة والتواصل الشعبي بين البلدين.





القضايا الإقليمية والدولية



ومن المقرر أن يتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك والتنسيق والتشاور بشكل متواصل إزاء القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط، وكذا جهود تسوية النزاعات القائمة بالمنطقة.







مكافحة الإرهاب



ويستعرض اللقاء الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب وأن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف انتشار الجماعات الإرهابية والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة وتجفيف منابع تمويلها وأن يشمل ذلك المواجهات العسكرية والتعاون الأمني وكذا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية.





ملفات التعاون المشترك

ويتناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما شهد تباحثًا حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الثقافية والسياحية وتوطين الصناعات والتعاون في مجال السكك الحديدية والطاقة وزيادة التبادل التجاري.



