"بالم" الأمريكية تكشف عن هاتف ذكي يقاوم الماء والأتربة



كشفت شركة "بالم" عن هاتفها الذكي Palm الصغير، الذي يمتاز بمقاومة الماء والأتربة، وفقًا لمعيار IP68.



وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الهاتف الذكي الجديد يأتي بشاشة 3.3 بوصة وبوزن لا يتعدى 62.5 جرام، ويزخر بتجهيزات تقنية يمكنها منافسة هواتف الفئة المتوسطة، كما أنه يمتاز بوظيفة مزامنة البيانات مع هواتف أبل آيفون وأجهزة أندرويد.



ويعمل هاتف بالم الجديد بنظام جوجل أندرويد 8.1 بما في ذلك تطبيق المساعد الرقمي Assistant، مع معالج كوالكوم 435، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.



ويدعم الهاتف الذكي الجديد معيار 802.11 bgn لشبكة WLAN اللا سلكية (2.4 جيجاهرتز) وتقنية الجيل الرابع من الاتصالات الهاتفية الجوالة LTE. ويمكن إلغاء قفل الجهاز عن طريق وظيفة التعرف على الوجه.



وتروج الشركة الأمريكية لهاتفها الذكي الجديد بتجهيزه ببطارية سعة 800 مللي أمبيرساعة، تكفي الاستعمال العادي للهاتف لمدة 8 ساعات، وفي حال تفعيل وضع Life فإن شحنة البطارية تكفي الاستعمال لمدة يوم كامل.



ولم تكشف بالم عن موعد طرح أو سعر الهاتف الذكي Palm الجديد.



