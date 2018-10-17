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إطلاق أسم رئيس جامعة بني سويف السابق على الدفعة الأولى لكلية الزراعة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:21 م
إطلاق أسم رئيس جامعة بني سويف السابق على الدفعة الأولى لكلية الزراعة
صورة أرشيفية
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احمد فتحي الدسوقي
 
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أسم الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة السابق، على الدفعة الأولى 2018 من كلية الزراعة البيئة والحيوية والتصنيع الغذائي.

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الكلية بحضور الدكتور محمود سليمان، عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ووكيل وزراة الزراعة ونقيب الزراعيين بالمحافظة.

وفى كلمته أكد رئيس الجامعة، على ضروة تفعيل التعاون بين الكلية ووزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في مجالات تدريب الطلاب وتبادل الخبرات، وأوصى أبنائه الطلاب بإستمرار التواصل مع الجامعة بعد التخرج والمشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة من خلال مركز التأهيل الوظيفي بمعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخريجيين لتأهيلهم لسوق العمل.

وهنأ رئيس الجامعة، أولياء أمور الطلاب، الحاضرين للإحتفالية، مؤكدًا لهم أن يوم التخرج الطلاب يعد بمثابة عرس وفرحه لهم ولأسرهم، كما أهدى الطلاب درع تذكاري لرئيس الجامعة تقديرًا منهم لإهتمامه الشديد بالطلاب والكلية.
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