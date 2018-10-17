معايير مهمة عند شراء الإطارات الشتوية



أوصى نادي السيارات ADAC الألمان،ي عند شراء الإطارات الشتوية الجديدة؛ بالانتباه إلى عمر الإطار، خاصةً عند الشراء عبر شبكة الإنترنت؛ نظرًا إلى أن عمر الإطار ينبغي ألا يزيد عن 3 أعوام.



وأوضح النادي الألماني، أن الاختبارات التي أجراها على العديد من الإطارات، توصلت إلى أن الإطارات الحديثة تتمتع بكفاءة أعلى من حيث الالتصاق بالطريق.



وأشار الخبراء، إلى أنه يمكن معرفة عمر الإطار عن طريق الأرقام الأربعة الأخيرة، التي تعرف بكود DOT على جانبي الإطار؛ فمثلًا (2218) تعني أنه تم إنتاج هذا الإطار في الأسبوع الـ22 من عام 2018.



وعند اختيار الإطارات الشتوية، ينصح الخبراء الألمان بالتركيز على مميزات الإطار المرغوب فيها، مثل الثبات الأعلى على الثلج، والتوفير في استهلاك الوقود.



