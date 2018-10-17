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القابضة للسياحة والفنادق تناقش تطوير أصولها بالأقصر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:19 م
القابضة للسياحة والفنادق تناقش تطوير أصولها بالأقصر
صورة أرشيفية
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طاهر الحساني
 
ناقش مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، تطوير عدد من أصوله في الأقصر، وذلك خلال لقاءً عقد مع المحافظ المستشار مصطفى ألهم.

واستقبل المحافظ رئيس مجلس إدارة الشركة ميرفت حطبة، والوفد المرافق، في مكتبه بديوان عام المحافظة لبحث أوجه وسبل التعاون المستقبلية بين الجانبين.

وقامت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال اللقاء، باستعراض الأصول والفنادق التابعة للشركة في محافظة الأقصر، كما ناقشت مع محافظ الأقصر، عدد من المقترحات الخاصة بتطوير عدد من الأصول التابعة للشركة في الأقصر.

ومن جانبه، أكد المحافظة، أهمية التعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بما يساهم في تطوير ونهوض صناعة السياحة وتقديم منتج سياحي متميز داخل المحافظة.
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