الليلة.. زوجة جمال الغيطاني ضيفة محمد الباز في "90 دقيقة"

يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور ماجدة الجندي زوجة الأديب والروائي جمال الغيطاني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء وذلك بمناسبة ذكرى رحيله الثالثة غدا الخميس إذ رحل عن عالمنا فى 18 أكتوبر عام 2015، عن عمر ناهز حينها 70 عاما.





وتكشف زوجة صاحب "الزيني بركات" أسرار جديدة عن حياة جمال الغيطاني، وعن علاقته بتجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم ومصطفى أمين، وبالأزهر الشريف، وأصدقائه المقربين له ، بجانب علاقته مع ابناؤه وحفيده، والأسباب التي دفعته لتأليف كتاب "أنا والإخوان".









كما تكشف زوجة مؤرخ الثراث وراوي الحروب عن أهم الاعمال الروائية والتاريخية لجمال الغيطاني بجانب حكايته مع الحرب وكبار الأدباء، وكيف تأثرت كتاباته بوصفه كان محررا عسكريا ما بين هزيمة 1967 وانتصار أكتوبر عام 1973،