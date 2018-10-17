ترامب يهدد بقطع المساعدات عن 3 بلدان أمريكية بسبب المهاجرين

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بقطع المساعدات عن هندوراس وجواتيمالا والسلفادور، فى حال فشل تلك البلدان فى منع قافلة مهاجرين من العبور إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب، فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، "لقد أخبرنا اليوم هندوراس وجواتيمالا والسلفادور أنه فى حال السماح لمواطنيها أو غيرهم (من الأشخاص) بعبور حدودها صوب الولايات المتحدة، بهدف دخول بلادنا بصورة غير قانونية، فسوف تتوقف جميع المبالغ المالية المقدمة لها"، حسبما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وتأتى تغريدة ترامب ردا على تقارير أفادت بأن قافلة تقل أكثر من 1600 مهاجر تتجه شمالا من هندوراس نحو جواتيمالا، بهدف الوصول إلى الحدود الأمريكية- المكسيكية.