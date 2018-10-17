ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

روسيا تتعهد بنقل صواريخ جديدة لسوريا لزيادة حلفائها الإقليميين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:56 ص
روسيا تتعهد بنقل صواريخ جديدة لسوريا لزيادة حلفائها الإقليميين
بوتين والأسد
طباعة
خاطر عبادة
 

أعلنت سوريا تسلمها صواريخ جديدة وحديثة من روسيا فى خطوة لا تهدف فقط لتأمين سوريا، لكن لتأمين الشرق الأوسط برمته، حيث تسعى موسكو إلى زيادة حلفائها الإقليميين، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم.

 

 

وطوال الـ7السنوات الماضية، واجهت سوريا معارك مع تنظيم داعش، وكذلك ضربات جوية من الطائرات الحربية الإسرائيلية.

 

ووفقاً للمصدر، كانت روسيا تأمل في الحفاظ على توازن بين سوريا وإسرائيل، ولكن بعد إسقاط طائرة روسية ثانية من طراز "20-20" بواسطة طائرة سورية مضادة للدفاع الجوي خلال ردها على غارة جوية إسرائيلية، قررت موسكو إرسال عدة أنظمة صواريخ أرض جو من طراز اس-300 إلى دمشق كوسيلة لتعزيز دفاعات حليفها.

وقل وزير الخارجية السورى "إن نشر هذا السلاح الدفاعي سيساعد على جعل الوضع أكثر استقرارًا وأمانًا عبر الشرق الأوسط، وليس فقط لتأمين سوريا.

 

وأغضب نقل أنظمة الصواريخ، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين استهدفتا المواقع العسكرية السورية في الماضي.

المزيد عن: عالم سوريا روسيا بوتين اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 11:11:53 AM