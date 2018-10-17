روسيا تتعهد بنقل صواريخ جديدة لسوريا لزيادة حلفائها الإقليميين

أعلنت سوريا تسلمها صواريخ جديدة وحديثة من روسيا فى خطوة لا تهدف فقط لتأمين سوريا، لكن لتأمين الشرق الأوسط برمته، حيث تسعى موسكو إلى زيادة حلفائها الإقليميين، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم.

وطوال الـ7السنوات الماضية، واجهت سوريا معارك مع تنظيم داعش، وكذلك ضربات جوية من الطائرات الحربية الإسرائيلية.

ووفقاً للمصدر، كانت روسيا تأمل في الحفاظ على توازن بين سوريا وإسرائيل، ولكن بعد إسقاط طائرة روسية ثانية من طراز "20-20" بواسطة طائرة سورية مضادة للدفاع الجوي خلال ردها على غارة جوية إسرائيلية، قررت موسكو إرسال عدة أنظمة صواريخ أرض جو من طراز اس-300 إلى دمشق كوسيلة لتعزيز دفاعات حليفها.

وقل وزير الخارجية السورى "إن نشر هذا السلاح الدفاعي سيساعد على جعل الوضع أكثر استقرارًا وأمانًا عبر الشرق الأوسط، وليس فقط لتأمين سوريا.

وأغضب نقل أنظمة الصواريخ، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين استهدفتا المواقع العسكرية السورية في الماضي.