استعادة 26 فدان خلال بالموجه الـ 11 لاسترداد أراضي الدولة بقنا

صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بالتعاون مع الاجهزة الامنية نجحت في ازالة 4 حالات تعدي بالزراعة علي اراضي املاك الدولة بمساحة اجمالية حوالي 26 فدان كما قامت الوحدة المحلية لمركز قوص بإزالة 5 حالات تعدي بالمباني بمساحة حوالي 124 متر مربع، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات علي اراضي أملاك الدولة.



