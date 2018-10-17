استعادة 26 فدان خلال بالموجه الـ 11 لاسترداد أراضي الدولة بقنا
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:55 صبسام عبدالحميد
صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بالتعاون مع الاجهزة الامنية نجحت في ازالة 4 حالات تعدي بالزراعة علي اراضي املاك الدولة بمساحة اجمالية حوالي 26 فدان كما قامت الوحدة المحلية لمركز قوص بإزالة 5 حالات تعدي بالمباني بمساحة حوالي 124 متر مربع، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات علي اراضي أملاك الدولة.
وأكد المحافظ استمرار حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات سواءاُ علي أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بكافة قري ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.